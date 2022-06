Meteo, grandine come mele. Allarme in Italia. Le zone a rischio

Meteo, grandine da paura in Italia



Meteo estate. L'ipotesi oltre al caldo africano fortissimo non è escluso che ci siano eventi straordinari a causa del contrasto tra aria caldissima e possibili infiltrazioni di aria fresca dall'Atlantico.

Pertanto, specialmente in luglio e agosto non sono esclude grandinate eccezionali su tutta Italia con grandine che potrebbe essere grande come le mele.