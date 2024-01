Meteo: impressionante ondata di gelo sull'Italia. Non accadeva da decenni

Meteo: neve in pianura e gelo artico



Neve in pianura e gelo dopo l'Epifania. L'ipotesi è sempre più concreta. Vediamo che cosa scrive il sito internet www.ilmeteo.it.

Stiamo vivendo una fase invernale davvero strana e per certi versi anomala con tempo stabile e calma piatta da Nord a Sud: insomma, il freddo sembra sparito dall'Italia.

In tanti ci state facendo la stessa domanda: tornerà il vero inverno con la neve?

Ebbene, i principali modelli meteo iniziano a fiutare i primi segnali di un possibile cambiamento che potrebbe riportare il gelo e le nevicate dapprima sull'Europa e poi anche fin sul nostro Paese.

In questi ultimi giorni sul bacino del Mediterraneo e su buon parte del continente a dominare la scena è un vasto campo di alta pressione, incalzato ogni tanto da blande correnti umide atlantiche. Un primo possibile sblocco da questo immobilismo potrebbe avvenire con l'avvio del nuovo anno, indicativamente (data da segnare sul calendario) dall'8-9 Gennaio quando delle correnti d'aria più fredde di origine Artica in discesa dalla Russia riusciranno a far verosimilmente breccia nell'anticiclone, irrompendo dapprima sull'Europa centro-orientale per poi invadere anche il bacino del Mediterraneo e il nostro Paese. Se ciò venisse confermato è lecito attendersi un vero e proprio crollo delle temperature con i valori che dovrebbero portarsi ben sotto le medie climatiche di riferimento.

Da valutare poi la formazione di vortici ciclonici in un mix potenzialmente esplosivo entro la metà di Gennaio che potrebbe riportare la neve fino a quote bassissime, specie al Centro-Nord. Di questo avremo modo di parlare nei prossimi aggiornamenti, la distanza temporale è ancora troppo elevata per poter scendere nei dettagli.