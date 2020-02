Meteo: incursione artica, neve e super freddo. Poi scoppia la primavera

Incursione artica con temporali e neve, poi scoppia la primavera

Una perturbazione di origine polare, accompagnata da venti di Maestrale e poi di Tramontana, sta per fare il suo ingresso sull’Italia. Scavalcherà le Alpi, ignorando completamente il Nord, ma colpirà con piogge e temporali e nevicate le regioni centrali e poi il Sud. Il team del sito www.iLMeteo.it comunica che nel corso del pomeriggio di oggi, mercoledì 19 febbraio, il tempo peggiorerà su Marche, Abruzzo, Molise, Umbria e Lazio con rovesci e qualche temporale. La neve cadrà sull’Appennino sopra i 1400 metri. Il maltempo nel corso delle ore si estenderà anche a Campania, Puglia, parte della Basilicata e sulla Calabria sempre con piogge, locali temporali e nevicate a 1400 metri, ma in calo fino a 1200 metri. Il sole invece dominerà il resto delle regioni. Venti di Maestrale via via più forti sul mar di Sardegna, canale di Sicilia e in serata sull’Adriatico.

Il team del sito www.iLMeteo.it avvisa che da giovedì la rapida rimonta dell’alta pressione riporterà subito il bel tempo su tutte le regioni. Soffieranno forti venti di Tramontana sul basso Adriatico e sullo Ionio con mareggiate su Molise, Puglia e Calabria, ma il sole splenderà praticamente ovunque. Le temperature subiranno una diminuzione di circa 2-4°C di giorno, più sensibile invece di notte con il ritorno delle gelate in Pianura Padana e sulle valli appenniniche. Infine, da venerdì e per tutto il weekend di carnevale una grande figura di alta pressione, via via più calda, conquisterà tutta l’Italia garantendo giornate soleggiate, molto miti e soltanto con qualche nebbia al Nord. Temperature in aumento fino a 23°C sulle valli alpine e fino a 18°C su gran parte d’Italia (specie da domenica).