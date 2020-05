Meteo, Italia divisa: scoppia l'estate al Sud, rovesci e temporali al Nord

Ancora temporali al Nord, mentre al Sud sembra estate con temperature oltre i 38°C

Nei prossimi giorni l'anticiclone africano arroventerà le regioni meridionali; temporali anche intensi invece al Nord.

Il nostro Paese si trova letteralmente diviso in due: mentre un poderoso anticiclone africano avanza verso le regioni meridionali, temporali e piogge continuano a tenere sotto scacco il Nord Italia.

Il team del sito https://www.ilmeteo.it/ comunica che nella giornata di mercoledì 13 maggio il tempo continuerà a fare un po' i capricci. Nubi, piogge e qualche temporale interesseranno infatti il Nordovest e nuovamente tutta l'area alpina e prealpina. Prevalenza di bel tempo invece sul resto del Paese, con temperature già in forte aumento sulla Sicilia, sul resto del Sud e su parte del Centro.



Giovedì invece lo scenario meteorologico andrà via via tranquillizzandosi: l'anticiclone africano infatti avanzerà inesorabile, abbrazzicando principalmente le regioni meridionali. Attenzione, durante questa giornata la colonnina di mercurio potrebbe localmente toccare punte superiori ai 38°C su alcuni settori di Sicilia e Calabria.

Il team del sito https://www.ilmeteo.it/ avvisa che venerdì un nuovo impulso instabile raggiungerà il Nord Italia, dando vita a frequenti rovesci e temporali sul Nordovest e sul'intero comparto alpino e prealpino; le temperature invece saranno ancora elevatissime per la stagione in Sicilia, sulle aree ioniche e sul Salento.