Meteo e maltempo: allerta arancione in 4 regioni, altre 10 in giallo

Meteo e Maltempo, allerta arancione in 4 regioni

In Campania è scattata alle 6 l'allerta meteo arancione. Le condizioni meteo stanno provocando il progressivo blocco dei collegamenti marittimi per le isole di Ischia e Procida. Sospese per entrambe le isole tutte le corse operate dai mezzi veloci, dai porti di Molo Beverello e Pozzuoli, procedono a singhiozzo quelle delle navi traghetto da e per il porto flegreo e Napoli Porta di Massa. Capri, forti disagi a Marina Grande per le partenze. Saltati alcuni collegamenti, centinaia persone in attesa. Notte di maltempo forte in Toscana con temporali e precipitazioni abbondanti nella parte centrale della regione. Salvate dai pompieri persone in auto intrappolate dal fango per l'esondazioni di torrenti minori la notte scorsa a Montaperti (Siena). Fiumi e corsi d'acqua minori hanno alzato il livello in modo repentino. Oggi quattro regioni del Centro-Sud - Lazio, Molise, Toscana e Campania - sono in allerta arancione, mentre altre dieci - comprese le Marche - in giallo.

Maltempo: Protezione civile Campania proroga allerta arancione

La Protezione civile della Campania, dopo l'allerta meteo diramata ieri di livello Arancione, sta monitorando l'evolversi della situazione e l'impatto che le precipitazioni stanno avendo sul territorio. Decine gli interventi in corso da parte di tecnici e volontari. Il Centro funzionale della Regione, valutato l'evolversi della perturbazione, ha prorogato l'allerta meteo emanando un nuovo avviso di criticita' di livello arancione anche per l'intera giornata di domani sull'intero territorio regionale. Proseguiranno almeno fino alle 23.59 di domani, lunedi' 26 settembre, i temporali di forte intensita' su tutta la Campania.

Maltempo: Allerta meteo in Puglia per temporali e venti forti

E' allerta meteo in tutta la Puglia per il rischio di precipitazioni diffuse, anche a carattere temporalesco in gran parte della regione e vento forte in particolare sul Salento. La Protezione civile pugliese ha diramato un messaggio di allerta "gialla" che interessa tutto il territorio regionale. L'allerta e' valida dalle 8 di stamane e per per successive 12 ore. In particolare, sulla Puglia settentrionale le precipitazioni, anche a carattere di rovescio e temporalesche, potranno essere abbondanti e moderate sulla Puglia centrale. I venti saranno forti, dai quadranti meridionali, con locali raffiche di burrasca su tutti i settori adriatici.

Maltempo: piogge intense e vento di scirocco in Friuli

Situazione meteorologica difficile in Friuli Venezia Giulia con piogge intense e abbondanti quasi ovunque e vento di scirocco. Un fenomeno peraltro annunciato dalla Protezione civile regionale ieri ha diramato un'allerta meteo di colore giallo. Le criticita', anche con improvvisi forti scrosci, riguardano Trieste, Gorizia, l'area dell'Udinese, del Friuli Collinare, del Gemonese, del Medio Friuli e della Bassa friulana. Per questo i vari gruppi comunali sono stati pre-allertati e sono pronti a intervenire in caso di necessita'. L'arrivo del maltempo, pero' non sta comportando un drastico abbassamento delle temperature: in pianura le minime oscillano tra 13 e 16 gradi, sulla costa tra i 15 e i 18 gradi.