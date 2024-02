Meteo, maltempo per tanti giorni con neve a bassa quota. Eventi estremi

Stiamo per affrontare una settimana di grande tumulto dal punto di vista meteorologico. Ci attende, infatti, un periodo caratterizzato da condizioni atmosferiche fortemente instabili, con abbondanti precipitazioni, raffiche di vento e ancora con copiose nevicate sui rilievi. Lo scrive il sito internet www.ilmeteo.it.

Questo contesto atmosferico è dovuto alla presenza di un imponente vortice ciclonico, il quale sembra determinato a stazionare per diversi giorni in area tirrenica, influenzando notevolmente le condizioni meteorologiche.

Tra le giornate di Lunedì 26 e Martedì 27, il vortice si sposterà rapidamente dalle coste francesi verso il bacino del Mediterraneo, posizionandosi al largo delle coste occidentali della Sardegna. Durante questo frangente il maltempo si manifesterà con evidenza nelle regioni settentrionali, soprattutto nel Nordovest, ma non risparmierà nemmeno la Sardegna e molte aree del Centro specialmente il distretto tirrenico.Si prevedono fenomeni particolarmente intensi in queste aree, caratterizzati da precipitazioni abbondanti, accompagnati anche da rovesci e temporali. Un occhio di riguardo anche alla neve che riprenderà a cadere copiosa sull'arco alpino inizialmente anche a quote basse, 500/600 metri sul segmento più occidentale e tra i 700/900 metri su quello centro orientale.

Le regioni meridionali, per il momento, si manterranno in una condizione di attesa, ma il maltempo le raggiungerà Mercoledì 28, quando il vortice si posizionerà nel cuore del Tirreno, precisamente tra la Sardegna e la Sicilia. Si prevede che il maltempo si diffonderà su gran parte del territorio nazionale, con un'incidenza maggiore sul versante occidentale.

In seguito, vivremo invece un momento di pausa dal maltempo nella giornata di Giovedì 29, quanto meno sulle regioni del Nord e del Centro, poiché il vortice si sposterà verso Sud, posizionandosi al di sotto della Sicilia.

Tuttavia, non si facciano illusioni gli amanti del bel tempo in quanto già da Venerdì 1° Marzo la circolazione ciclonica tornerà ad avvolgere gran parte del Paese promettendoci tempo molto instabile anche per il primo weekend di Marzo.