Meteo Natale - Capodanno: neve in pianura e gelo dalla Russia. Ma prima...

Meteo, aria freddissima a Natale verso l'Italia

Meteo Natale neve: 'parole chiave' in vista delle previsioni per le prossime settimane. Dallo studio degli ultimi dati a nostra disposizione in vista delle feste e della parte conclusiva del mese di dicembre, spunta l'ipotesi di freddo e forse anche della neve! Pare confermarsi dunque quello che andiamo dicendo da ormai diverso tempo in merito ad un inizio di inverno piuttosto movimentato e per certi versi anomalo che di certo non ci farà annoiare. Ma andiamo con ordine analizzando tutti i dettagli su temperature e precipitazioni attese sull'Italia per l'ultima parte di questo 2021.

Dopo una parentesi più stabile attesa nel corso della prossima settimana quando l'alta pressione tornerà a dominare dopo tante settimane burrascose e caratterizzate dal maltempo, con piogge e nevicate, la nostra attenzione si concentra al periodo indicativamente compreso tra il 20 dicembre e la fine dell'anno.

Meteo gelo sull'Italia, aria artica in arrivo. Previsioni

Per capire cosa succederà nelle prossime settimane dobbiamo come di consueto allargare il nostro sguardo all'intero emisfero. Ebbene, quello che emerge è che alle latitudini artiche, tra la Scandinavia e la Russia si è formato un imponente "lago gelido", ricolmo di aria artica (freddissima) un vero e proprio serbatoio del freddo che potrebbe scivolare verso l'Europa, dando così il via a ondate di gelo che, a più riprese, potrebbero arrivare ad investire anche il nostro Paese.



Al momento, vista la distanza temporale ancora piuttosto elevata, si tratta solamente di un'ipotesi e come tale va considerata, ma ciò premesso, va detto che ormai da diversi giorni i principali modelli internazionali a lungo termine propendono per questo tipo di configurazione.

Meteo, neve verso Natale-Capodanno sull'Italia

L'afflusso di aria gelida dall'Europa nord-orientale (Russia) potrebbe favorire, verso Natale e per la fine di dicembre, la formazione nel bacino del Mediterraneo di vortici ciclonici continuamente alimentati proprio da queste correnti fredde, il che porterebbe ad una fase decisamente gelida e dinamica, con la possibilità di neve a bassissima quota, localmente fino in pianura. Nei prossimi giorni cercheremo di capire se questo impianto verrà o meno confermato. Seguiranno ulteriori aggiornamenti.



fonte www.ilmeteo.it