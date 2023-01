Meteo, neve in pianura al Nord (tantissima). Poi gelo russo-siberiano

Meteo, neve, altra neve in pianura



La prossima settimana si preannuncia ricca di sorprese! Si partirà subito con la neve fino in pianura nel corso Lunedì 23 Gennaio su diverse regioni, poi l'orso russo potrebbe presto tornare a ruggire sull'Europa e sull'Italia causando l'arrivo di correnti di aria gelida in discesa dal Nord Europa, quasi senza soluzione di continuità e ciò determinerà ancora grosse novità per la fine del mese.

Occhi puntati, in particolare, già a Lunedì 23 Gennaio quando una poderosa depressione sospinta da masse d'aria di origine polare-marittima provocherà un nuovo peggioramento del tempo.

Le correnti fredde favoriranno la formazione di un Ciclone (minimo depressionario centrato sul mar Tirreno) in grado di scatenare precipitazioni intense, anche sotto forma di temporali e violente raffiche di vento. Non ci saranno solo piogge intense, ma potrebbe tornare anche la neve, in particolare al Nord, viste le basse temperature è lecito attendersi fiocchi su molte zone di pianura, in particolare su quelle di Piemonte, Emilia Romagna e Lombardia (qui pioggia mista a neve in pianura); fino a bassissima quota invece su Veneto e Friuli Venezia Giulia.

Qualche nevicata portata dal forte vento dai quadranti settentrionali potrebbe fare la sua comparsa fin sulle spiagge delle coste adriatiche di Marche e Abruzzo.

Nei giorni a seguire, come confermano gli ultimi aggiornamenti, continuerà a insistere una circolazione depressionaria che richiamerà venti freddi nordorientali. In questo contesto ci saranno precipitazioni soprattutto sulle Isole Maggiori e Martedì ancora al Nord. Altrove invece condizioni meteo più stabili con un leggero aumento delle temperature specie nelle ore centrali della giornata.

Successivamente, gli ultimi aggiornamenti propendono per una nuova fase molto fredda a causa dell'ingresso di una massa d'aria gelida di origine artico-continentale che dalla Russia potrebbe raggiungere il nostro Paese. Se ciò venisse confermato è lecito attendersi un ulteriore drastico calo delle temperature che si porteranno sotto le medie climatiche di riferimento, soprattutto al Centro-Nord. Insomma, questa volta sembrerebbe arrivata l'ora dell'orso russo che ci terrà compagnia nei famosi giorni della merla... vi terremo aggiornati!