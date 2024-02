Meteo neve, bufere fino a quote molto basse. Dove e quanti centimetri

Una pesante ondata di maltempo si sta per abbattere sull'Italia e in questo inizio di settimana interesserà soprattutto gran parte del Nord. Il tutto a causa di un ciclone che stazionerà tra il Mar Ligure e l'alto Tirreno nelle prossime ore, provocando un severo peggioramento del tempo. Lo scrive il sito internet www.ilmeteo.it.

Non solo pioggia. Attenzione anche alla NEVE che è già arrivata a quote praticamente pianeggianti nella provincia di Cuneo e fino alla bassa collina nel Torinese. In montagna ne arriverà oltre mezzo metro entro la serata di Lunedì, scendendo con autentiche bufere.

Nella giornata di Martedì 27 Febbraio la fase frontale della perturbazione si spingerà verso le regioni del Centro-Sud, mentre al Nord l'azione del Ciclone Tirrenico favorirà ancora maltempo diffuso, specialmente al Nord-Ovest. Sarà neve copiosa su Piemonte, Lombardia, Veneto e Friuli, mediamente oltre i 1000-1200 metri; le cumulate potranno già raggiungere valori significativi con punte di oltre 50-60 cm a 1300 metri, fino a 100-120 cm oltre i 1500 metri tra Cuneese e Torinese, fino a 70-90 cm sull'alto Piemonte e 40-70 cm in Trentino, Veneto e Friuli.

La situazione non migliorerà neppure nella giornata di Mercoledì 28 Febbraio quando avremo nuove nevicate sulle Alpi oltre i 1300-1500 metri, ancora una volta più intense sui settori occidentali. Sono tante le località che faranno il pieno: sulle piste da sci di Limone Piemonte (CN) oltre 70-100cm, Sestriere (TO) fino a 110cm, Alagna Valsesia fino a 90cm.