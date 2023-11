Meteo, neve confermata a quote bassissime. Quasi fin sul mare. E gelo...

Meteo, neve su parte dell'Italia



Arriva la NEVE! I diversi impulsi freddi ed instabili previsti in questi giorni sull'Italia porteranno in dote, oltre a tanta pioggia e venti forti, anche nevicate su parte delle nostre montagne, stavolta a quote piuttosto basse per il periodo. Lo scrive il sito internet www.ilmeteo.it.

Occhi puntati, in particolare, tra Martedì 21 e Mercoledì 22 Novembre quando il transito di un vortice ciclonico darà il via ad una fase di freddo maltempo su buona parte del Centro Sud.Il fronte, nel suo incedere, causerà forti precipitazioni: pioverà abbondantemente su Romagna, Marche, Umbria, Est Lazio (specie Reatino), Abruzzo, ma poi i fenomeni si estenderanno anche a Toscana, Lazio e Campania.Ma non ci sarà solo pioggia. Inizialmente la neve cadrà copiosa solo oltre i 1400-1500 metri di quota, ma col passare delle ore, nella notte e nel corso di Mercoledì 22, a causa dell'ingresso di ulteriore aria fredda e dunque di un vero e proprio crollo delle temperature, i fiocchi scenderanno fin verso i 900/1000 metri tra Marche e Abruzzo, specie dove le precipitazioni saranno più intense.Si apre dunque una fase meteo molto fredda e instabile dalle caratteristiche decisamente invernali: un'ottima notizia in vista anche della stagione degli sport invernali sulle nostre montagne! E attenzione a quello che potrebbe accadere nel prossimo weekend, quando è attesa la prima vera colata artica della stagione con le temperature che finiranno sotto media dopo tanto tempo un po' su tutta l'Italia.