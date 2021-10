Meteo, neve e freddo in arrivo con un nuovo ciclone

Torna il maltempo e farà pure più freddo. E' questa la conferma che arriva dagli ultimi aggiornamenti della nostra APP ufficiale in vista della prossima settimana che si preannuncia ricca di sorprese: tra temporali, temperature in calo e poi addirittura la neve, non mancherà proprio nulla!

Ma andiamo con ordine per capire meglio cosa aspettarci, tracciando poi una tendenza su precipitazioni e temperature per il resto del mese di novembre.

Partiamo nella nostra analisi da martedì 2 novembre, quando a parte qualche rovescio sulla Sardegna sud-occidentale, le condizioni meteo si manterranno piuttosto stabili e soleggiate grazie ad una temporanea rimonta dell'alta pressione.

Attenzione però, si tratterà solo di un fuoco di paglia: allargando infatti il nostro sguardo all'intero quadro europeo possiamo notare una vasta perturbazione atlantica sospinta da correnti fredde e instabili pronta a irrompere sull'Italia.Nel corso di mercoledì 3 ci aspettiamo un deciso peggioramento del tempo, con il rischio di piogge intense e temporali su buona parte del Centro-Nord. Col passare delle ore il peggioramento raggiungerà anche la Campania dove saranno possibili dei veri e propri nubifragi con forti venti lungo le coste.

L'irruzione di aria fredda dal Nord Europa provocherà anche un brusco calo delle temperature, soprattutto sulle regioni settentrionali, con la possibilità più che concreta di un ritorno abbondante della neve sull'arco alpino.Secondo gli ultimi aggiornamenti i fiocchi potrebbero spingersi fin verso i 1200/1400 metri di quota specie sull'alta Lombardia e su tutte le Dolomiti.

Nel resto della settimana il maltempo dovrebbe insistere sulle regioni del Sud e in Sardegna, con nuovi rovesci temporaleschi anche di forte intensità, alternati a qualche pausa più asciutta.

Ma le sorprese non finiscono qui: dando uno sguardo ancora più in avanti, indicativamente da lunedì 8 novembre, emerge la possibilità di una nuova ondata di maltempo con il rischio pure della formazione di un nuovo Medicane, questa volta in arrivo dai quadranti occidentali.Avremo modo di riparlarne nei prossimi aggiornamenti in quanto l'evoluzione potrebbe subire nuovi scossoni.



