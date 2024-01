Meteo: neve e gelicidio. Pericolo sulle strade. Le zone colpite

Meteo: neve a quote molto basse o in pianura



La Neve sta per tornare sull'Italia; le mappe appena aggiornate parlano chiaro! Lo scrive il sito internet www.ilmeteo.it.

Le temperature in questi giorni sono calate di parecchi gradi, specie al Nord, riportandosi su valori più consoni al periodo. Di notte e al primo mattino si registrano già valori intorno ai -3/-4°C fin sulle pianure. La nostra attenzione si sposta poi alla nuova settimana quando un ciclone in discesa dal Nord Europa, alimentato da aria polare-marittima investirà dapprima la Francia, per poi fare il suo ingresso sul Mar Mediterraneo, attraverso la Porta del Rodano.

Il ciclone determinerà una fase di maltempo piuttosto intensa (e fredda) su buona parte dell'Italia.

Dato il previsto crollo delle temperature e l'intensità delle precipitazioni, la neve potrebbe anche arrivare fino in pianura o bassa collina (2-300m) nella giornata di Mercoledì 17. In termine tecnico, queste precipitazioni nevose improvvise vengono chiamate "nevicate da rovesciamento" (trasferimento del freddo dalle quote superiori verso il suolo indotto dalle forti precipitazioni) e risultano, soprattutto per gli amanti del freddo e della neve, tra i fenomeni più emozionanti, caratterizzati da fiocchi molto bagnati e pesanti, di ampie dimensioni e anche molto scenografici.



Un altro effetto, decisamente pericoloso, del passaggio della perturbazione sarà il gelicidio. Questo fenomeno avviene quando la pioggia o la pioviggine rimane allo stato liquido anche con temperature sotto lo zero. In tal modo la precipitazione a contatto col suolo ghiaccia all'instante rendendo pericolosissima la circolazione stradale. Il gelicidio potrà verificarsi sulle zone a ridosso degli Appennini settentrionali (come l'alessandrino, ma anche su parmense e piacentino).

Secondo gli ultimi aggiornamenti invece le zone maggiormente a rischio neve saranno le regioni del Nord, oltre tutto l'arco alpino, con fiocchi fin sulle alte pianure di Lombardia e Veneto e in maniera più sporadica e meno intensa sul Piemonte.In rosa le zone a rischio nevicate nel corso di Mercoledì 17 Gennaio

Si apre dunque una fase decisamente invernale sul nostro Paese, dopo un lungo periodo mite e con pochissime precipitazioni. E non è finita qui, infatti da Venerdì 19 ci sarà una nuova irruzione di aria artica che provocherà ancora nevicate, questa volta a bassissima quota anche al Centro.