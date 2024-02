Meteo, neve in pianura. Tutto vero. Altro che primavera. Ecco quando

Meteo, inverno non finito. Gelo da metà febbraio con neve



Gelido cambiamento da metà febbraio! E' questa la novità più importante emersa dall'ultimo aggiornamento meteo appena arrivato; le prossime settimane si preannunciano molto dinamiche sotto il profilo atmosferico con effetti diretti anche sull'Italia. Lo scrive il sito internet www.ilmeteo.it.

I due elementi che si contenderanno lo scacchiere europeo saranno, da un lato le correnti gelide presenti sul Nord Europa, dall'altro una serie di perturbazioni pronte ad investire l'Europa occidentale e parte del bacino del Mediterraneo.

Nelle prossime settimane potremmo assistere ad una interazione tra queste possenti figure atmosferiche: occhi puntati dal 15-16 in avanti quando l'irruzione di aria molto fredda di origine artico Marittima potrebbe investire l'Europa orientale e l'Italia provocando un crollo verticale delle temperature con valori ben sotto le medie climatiche di riferimento. Successivamente, la nostra attenzione si concentra sul comparto Nord Atlantico dove potrebbe prendere vita una vasta depressione, sospinta da correnti polari, pronta a investire dapprima le Isole Britanniche e poi anche la Francia. Queste perturbazioni concluderebbero poi la loro corsa nel bacino del Mediterraneo con effetti diretti anche sul nostro Paese. Ecco quindi che verrebbe si verrebbe a completare una sorta di manovra a tenaglia con l'Italia stretta tra il freddo da una parte e una perturbazione atlantica dall'altra. Se ciò venisse confermato non è escluso che si possa formare un vortice ciclonico proprio tra il mar Ligure e il mar Tirreno in grado di provocare un peggioramento con diffuse precipitazioni a partire dal Centro-Nord. Attenzione perché viste le temperature molto fredde potenzialmente presenti sull'Italia, la neve potrebbe tornare fino a quote molto basse.