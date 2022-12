Meteo, neve dall'Immacolata a quote molto basse (quasi in pianura). E forse...

Meteo, treno di perturbazioni. Più stabile al Sud



Ancora tanta instabilità atmosferica nei prossimi giorni sull'Italia e dall'Immacolata arriverà pure una forte perturbazione.

Ormai sono settimane che il meteo sul nostro Paese non riesce a trovare qualche giorno di pace sul fronte maltempo. E' infatti un continuo susseguirsi di perturbazioni atlantiche che a fasi alterne colpiscono da Nord a Sud gran parte delle regioni d'Italia. Una di queste, molto veloce, è attesa proprio con l'inizio della nuova settimana e colpirà principalmente le regioni settentrionali e parte di quelle centrali, ma scapperà via molto rapidamente nel corso della mattinata. Una relativa tregua dalle piogge avvolgerà invece il resto del Paese.

Tra Martedì 6 e Mercoledì 7 - scrive il sito internet www.ilmeteo.it - l'area del Mediterraneo prenderà un po' di respiro nonostante l'atmosfera sul nostro Paese rimarrà comunque disturbata da nubi sparse e anche da qualche possibile piovasco a spasso soprattutto per i settori del Centro dove è atteso un contesto meteo sempre assai incerto.

Ma la nostra attenzione si concentra invece a cavallo della festività dell'Immacolata quando una nuova forte perturbazione inizierà a minacciare il nostro Paese nel corso della giornata soprattutto tra il pomeriggio e la sera quando nubi e piogge torneranno a colpire praticamente tutto il Nord e gran parte delle regioni Centrali specie il comparto Tirrenico. Sarà inoltre un'altra occasione per importanti nevicate sull'arco alpino anche a quote relativamente basse mediamente prossime ai 700/800m.Nella cartina allegata possiamo infatti notare la distribuzione e gli accumuli di precipitazioni previsti proprio per la giornata di Giovedì 8 Dicembre. Nelle aree colorate di fucsia si raggiungeranno accumuli anche di 100mm. In quelle blu scuro sono attesi cumulati fino a 40mm mentre nelle zone blu chiaro/azzurro accumuli decisamente inferiori.

Resterà invece avvolto da un contesto meteo più tranquillo il Sud fatta eccezione per qualche debole piovasco sparso nella prima parte del giorno. Qui inoltre si potrà godere di un'atmosfera assai mite per la persistenze dei venti da Scirocco.

Anche la vigilia del weekend sembra profilarsi sotto il segno del brutto tempo e ancora una volta soprattutto per il Nord e il Centro Italia. Insomma, pare evidente che anche la nuova settimana sia ben lontana dal mostrarci scenari orientati alla stabilità atmosferica e se tutto verrà confermato pure il weekend sembra destinato al tempo instabile.