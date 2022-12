Meteo, nuovo colpo di scena: arriva la neve. Ecco quando e dove

Meteo gennaio 2023, nuove previsioni choc: neve e gelo in arrivo

Se è vero che l'Epifania ogni festa porta via, quest'anno potrebbe farci un bel regalo: tanto freddo, ma anche tanta neve. Secondo infatti un nuovo aggiornamento dell'autorevole Centro Europeo metereologico, rilanciato da Meteo.it, per l'ultima delle feste natalizie, la Befana, nella calza oltre a doni e dolciumi, potremmo trovare anche gelo e neve. Se tutto fosse confermato, ciò rappresenterebbe una vera svolta: dopo giorni di caldo record e temperature fuori dalla norma, in alcuni punti d'Italia addirittura primaverili, arriverebbe il tanto atteso freddo. Vediamo insieme dove e quando arriverà questa nuova ondata di freddo.

Meteo Epifania 2023, i calcoli del Centro europeo