Meteo Pasqua Pasquetta: cambia tutto. Pioggie, acquazzoni, freddo e vento

Meteo Pasqua Pasquetta, previsioni

Meteo che succede nel weekend di Pasqua e Pasquetta? Che previsioni del tempo si prospettano per gli italiani che fanno festa? Da Maggio a Marzo, ritorno al passato! Dopo aver toccato picchi di 28-29°C all’ombra con temperature tipiche di Maggio, in 24 ore scivoleremo sotto la media del periodo, sembrerà di essere tornati a Marzo. Per domani attese massime sui 15-17°C da Nord a Sud. Nel dettaglio ecco le previsioni meteo per programmare spostamenti, pranzi pasquali e barbecue di Pasquetta, o meglio del ‘Lunedì dell’Angelo’, il giorno in cui un Angelo comunicò a Maria la resurrezione di Gesù.

Meteo Pasqua fredda: tracollo termico. Previsioni

Nelle prossime ore le previsioni meteo prospettano l'arrivo di un fronte freddo velocissimo, proveniente dalla Finlandia, manterrà cieli nuvolosi al Centro-Nord con temporali più probabili dal Triveneto verso la Lombardia ed in serata anche sul Basso Lazio; nel frattempo un ciclone libico, associato anche a temporali sul Sahara, provocherà un parziale peggioramento tra Sicilia e Calabria con qualche piovasco.

Santa Pasqua: decisamente più fredda. Ovunque assisteremo ad un ‘tracollo’ termico, anche di 10°C rispetto alla giornata di oggi, ancora piuttosto calda. Il cielo al mattino sarà coperto al Sud e nuvoloso anche su Piemonte e parte del Centro, poi migliorerà rapidamente al Centro-Nord con condizioni in prevalenza soleggiate ma, come detto, fresche e ventose. Dal punto di vista delle piogge attese per la Santa Pasqua ecco la nostra previsione: fino al mattino qualche rovescio al sud e, residuo, tra Basso Lazio, Abruzzo e Molise; dall’ora del pranzo pasquale in poi maltempo verso Sicilia e Bassa Calabria, con piovaschi sparsi anche sul resto del sud, asciutto al Centro-Nord.

Meteo Pasquetta sole, ma attenti agli acquazzoni in Sicilia-Calabria

Lunedì dell’Angelo il meteo è parzialmente ottimista: per chi ha già marinato la carne ecco le previsioni del tempo di Pasquetta. Il cielo sarà in prevalenza soleggiato, ma con qualche nuvola sparsa dalle Alpi alla Trinacria. In particolare si prevede un cielo coperto con acquazzoni residui su Sicilia e bassa Calabria fino al mattino, poi il tempo sarà in miglioramento ovunque; qualche ‘batuffolo di vapore’ potrà comparire tra il Triveneto e l’Umbria e sul Basso Tirreno.

Meteo Pasqua e Pasquetta con il vento

Capitolo Vento: da questa sera ci attendiamo un sensibile aumento dell’intensità ‘anemometrica’, cioè del vento, sulla fascia adriatica con l’arrivo della Bora e del Grecale. Purtroppo i venti ‘freddini’ da Nord-Est continueranno a disturbare anche domani non solo la fascia adriatica ma tutto il Centro-Sud: il consiglio è di pranzare al chiuso, nonostante il sapore termico simil estivo degli ultimi giorni. Anche per il Lunedì dell’Angelo, Mattia Gussoni, meteorologo del sito iLMeteo.it, suggerisce di prestare attenzione al vento dall’Abruzzo fino alla Sicilia, con interessamento dalla tarda mattinata anche delle coste laziali e campane. Locali raffiche di Maestrale potrebbero riattizzare la brace e disturbare i pic-nic all’improvviso; Maestrale che soffia a volte impetuoso a volte più timido e che comunque ha preso il nome o da Roma o da Venezia: con la rosa dei venti al centro del Mediterraneo indicava Roma, Magistra Mundi, nel Medioevo con la rosa su Zacinto in Grecia, il vento proveniva da Venezia, la via maestra marittima del tempo. Per le nostre feste pasquali, al di là della provenienza dei venti, sfruttiamo la possibilità, dopo vari lockdown, di passare momenti sereni all’aria aperta, soprattutto con le persone alle quali vogliamo bene.

METEO PREVISIONI PASQUA PASQUETTA E PROSSIMI GIORNI IN ITALIA

SABATO 16 APRILE 2022 PREVISIONI METEO. Al nord: soleggiato, dal pomeriggio temporali sparsi con grandine, più probabili su Triveneto e Lombardia. Al centro: nubi in parziale aumento con isolati possibili rovesci entro sera sul Lazio. Al sud: nubi sparse, qualche piovasco tra Sicilia e Calabria.

DOMENICA 17 APRILE 2022 PASQUA PREVISIONI METEO. Al nord: soleggiato. Al centro: soleggiato ma con venti tesi da nord-est. Al sud: instabile con piogge sparse, più probabili ed intense su Calabria e Sicilia; ventoso e più freddo.

LUNEDI' 18 APRILE 2022 PASQUETTA PREVISIONI METEO. Al nord: soleggiato. Al centro: soleggiato, nubi residue tra Abruzzo e Molise. Al sud: variabile fino al primo mattino con locali residui piovaschi poi in miglioramento ma localmente ventoso.

Tendenza previsioni meteo prossimi giorni: da mercoledì 20 tempo in peggioramento per l’arrivo di un ciclone da ovest, traiettoria della perturbazione ancora da definire.

