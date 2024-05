Meteo, piogge finite? Macché. Maltempo per molti giorni. Le zone colpite

Meteo prossima settimana: piogge colpiranno ancora il Nord. Maltempo continuo



La prossima settimana inizierà subito con una nuov forte perturbazione foriera di piogge e temporali su molte delle nostre regioni. Successivamente, è atteso un colpo di scena: qualcosa a livello atmosferico potrebbe sbloccarsi. Lo scrive il sito internet www.ilmeteo.it.

Ma andiamo con ordine. La causa di questo ormai infinito maltempo va ricercata nel particolare assetto configurativo tutt'ora presente sull'Europa centro-occidentale. Stiamo parlando di una sorta di canale al cui interno fluiscono come immensi fiumi atmosferici delle masse d'aria molto instabili che dal Nord Atlantico raggiungono il bacino del Mediterraneo.

Sarà così anche la prossima settimana, quanto meno nella sua fase iniziale: già tra Lunedì 20 e Martedì 21 Maggio è previsto il transito di una prima perturbazione che innescherà una nuova fase di maltempo con piogge e temporali che colpiranno in particolare il Centro-Nord; anche le temperature ne risentiranno, mantenendosi su valori piuttosto bassi per il periodo, addirittura sotto le medie climatiche dove insisteranno maggiormente le precipitazioni.

E non è finita qui, anzi. Nei giorni a seguire avremo sì maggiori spazi soleggiati, ma dovremo comunque fare i conti con una certa instabilità, latente: sul bacino del Mediterraneo la pressione atmosferica risulterà piuttosto bassa favorendo la genesi, specie durante le ore pomeridiane, di piogge e temporali frequenti.

Come capita spesso in questa stagione, ciò non significa che le giornate saranno totalmente compromesse dalle precipitazioni: anzi, questi fenomeni durano spesso poche ore e poi torna il sole (la classica instabilità primaverile).