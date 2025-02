Meteo, gli italiani si preparano al gelo. Ma il weekend ha in serbo buone notizie

Meteo prossimi giorni: le nuvole copriranno l'Italia ancora per qualche giorno ma nel weekend si alzeranno le temperature

Situazione sinottica che vede aria molto fredda muoversi sull'Europa orientale mentre sui settori occidentali del continente si rafforza un campo di alta pressione. L'Italia è ancora nel mezzo con correnti nord-occidentali che porteranno nei prossimi giorni un po' di nuvolosità in transito ma con poche precipitazioni associate, per lo più al Sud.

Le correnti dai quadranti settentrionali manterranno invece le temperature intorno alle medie del periodo o anche poco al di sotto, specie sui settori orientali della Penisola. Ultimi aggiornamenti del Centro Meteo Italiano che per l'ultimo weekend di febbraio confermano l'anticiclone espandersi anche sul Mediterraneo centrale portando condizioni meteo asciutte e un aumento delle temperature. Possibile ritorno del maltempo solo negli ultimi giorni del mese.

PREVISIONI METEO PER OGGI

AL NORD

Al mattino prevalenza di cieli soleggiati, con nubi basse lungo la Liguria. Al pomeriggio nuvolosità in aumento sulle regioni di nord-ovest e sull'Emilia Romagna, ma senza fenomeni associati. In serata e in nottata si rinnovano condizioni di tempo stabile con nubi basse in estensione.

AL CENTRO

Cieli sereni al mattino salvo qualche addensamento basso sulle coste della Toscana. Al pomeriggio velature in transito su tutti i settori. In serata ancora tempo stabile ma con cieli coperti ovunque.

AL SUD E SULLE ISOLE

Al mattino cieli sereni o poco nuvolosi; più coperto tra Calabria e Puglia. Al pomeriggio attese isolate precipitazioni sulla Sicilia orientale, ampi spazi di sereno sulla Sardegna. In serata si rinnovano condizioni di tempo stabile con nuvolosità medio-alta in transito specie sulle regioni peninsulari.

Temperature minime stabili o in lieve diminuzione; massime stazionarie o in rialzo, specie al centro-nord.

PREVISIONI METEO PER DOMANI

AL NORD

Al mattino tempo stabile su tutte le regioni ma con molte nubi, anche basse e compatte, maggiori schiarite al Nord-Est. Al pomeriggio non sono attese variazioni di rilievo. In serata e in nottata si rinnovano condizioni di tempo stabile.

AL CENTRO

Al mattino molte nubi sulle regioni centrali, con possibili pioviggini sui settori tirrenici e più asciutto altrove. Al pomeriggio ancora cieli per lo più nuvolosi ma senza fenomeni di rilievo associati. In serata e nella notte persiste la nuvolosità, anche bassa e compatta, con possibile pioviggine.

AL SUD E SULLE ISOLE

Al mattino tempo stabile ma con molte nubi, locali piogge sulla Sicilia orientale e maggiori schiarite sulla Sardegna. Al pomeriggio condizioni meteo per lo più invariate. In serata si rinnovano condizioni di tempo stabile ma con ancora molte nubi e locali piogge sulla Sicilia. Temperature minime stazionarie o in lieve generale rialzo.