Meteo settimana prossima, svolta clamorosa. Torna il caldo africano

Settimana prossima esploderà l'estate piena

C'è una svolta nelle previsioni meteo per la prossima settimana: la notizia è appena arrivata, si prepara un vero e proprio colpo di scena destinato a lasciare il segno nell'avvio del nuovo mese di Luglio. Lo scrive il sito internet www.ilmeteo.it.

Ma andiamo con ordine. Tra Lunedì 3 e Martedì 4 Luglio ci aspettiamo ancora una certa instabilità: tradotto, ciò significa che dopo una mattinata soleggiata, nel corso delle ore pomeridiane aumenterà verosimilmente il rischio di acquazzoni. Stiamo parlando dei classici "temporali di calore" il cui innesco è legato ai moti convettivi che contraddistinguono questo periodo tra il pomeriggio e la sera: ovvero aria calda e umida che sale e che si raffredda condensandosi in maestose nubi torreggianti. In pratica, il riscaldamento diurno permette la risalita di "bolle di aria calda" (definite termiche in termine tecnico) che, se trovano le condizioni adatte (strati più freschi dell'atmosfera in quota), riescono a dare vita a quelle nubi cumuliformi che poi generano il temporale.