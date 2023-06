Caldo addio, ecco i trucchi per isolare casa dalle temperature esterne

Isolare le pareti di casa per non far entrare caldo e freddo: ecco gli interventi migliori, economici e green

Per combattere il caldo estivo può essere molto utile isolare le pareti di casa. E' infatti importante per evitare dispersioni di fresco nel caso in cui si utilizzi un condizionatore o un climatizzatore contro le temperature più torride, oltre ad essere un modo per non farci trovare impreparati durante il prossimo inverno. L'isolamento di casa è certamente un lavoro impegnativo da un punto di vista economico, ma ne varrà la pena, dato che i risultati saranno visibili in tempi brevi.