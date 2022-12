Meteo, svolta gelida a gennaio: dopo Capodanno addio caldo. Ecco dove

Meteo gennaio 2023, da gennaio si cambia aria: vortice polare in arrivo. Ecco dove

Oltre venti gradi in Sicilia e Sardegna. Giorni di festa in spiaggia a Napoli e spolverino a Roma: Natale 2022 sotto il profilo climatico, spacca l'Italia a metà, regalando giornate miti e soleggate al centro-Sud e freddo (non così rigido) e mattine di nebbia in pianura al Nord. Ma le sorti dell'inverno 2022-2023 potrebbero presto cambiare. Questa volta il vortice polare (che sta mettendo ko gli Stati Uniti) potrebbe presto arrivare anche sulla Penisola. Secondo gli ultimi aggiornamenti dei principali indici climatici rilevati da Meteo.it, dopo Capodanno potrebbero esserci molto sorprese.

Meteo, ondata di freddo: le previsioni degli esperti

Secondo quanto rilevato da Meteo.it, in questi giorni il polar vortex risulta super compatto e arroccato nella sua sede naturale sopra al Polo Nord e a breve non sono attesi particolari sviluppi, ragion per cui con tutta probabilità continueremo ad avere condizioni meteorologiche stabili con temperature al di sopra delle medie climatiche su quasi tutto il nostro Paese fino alla fine del 2022, salvo per veloci blitz instabili.

Meteo gennaio 2023, freddo in arrivo. Quando e dove

Ma da gennaio 2023 l'aria potrebbe cambiare. Al momento, secondo gli esperti di Meteo.it, non è da escludere un'irruzione gelida in discesa dal Circolo Polare Artico (entro la fine del prossimo mese), con conseguente ritorno anche della neve fino a quote molto basse. La stagione invernale potrebbe dunque partire un po' in ritardo, con neve e freddo polare, anche in Pianura, nella prima metà di febbraio.