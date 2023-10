Meteo, tempesta autunnale sull'Italia. Piogge intense, freddo e anche neve

Meteo, radicale cambiamento del clima

Il vero Autunno arriverà sull'Italia la prossima settimana. Già da Lunedì 16 Ottobre è atteso infatti un cambiamento, una svolta stagionale e si aprirà una fase di maltempo caratterizzata da vento, temporali e piogge anche abbondanti, il tutto accompagnato da un drastico calo delle temperature che, dopo le anomalie di queste ultime settimane, ci riporterà su valori consoni al periodo. Lo scrive il sito internet www.ilmeteo.it.

Il cambiamento avverrà a livello continentale: dalla Penisola Iberica arriverà una poderosa perturbazione, sospinta da correnti d'aria di origine atlantica e in grado di provocare un ribaltone nelle condizioni meteo. Occhio perché a causa delle temperature ancora piuttosto elevate delle acque superficiali dei nostri mari e dallo scontro tra masse d'aria diverse, non si può escludere il rischio della formazione imponenti celle temporalesche in grado di scaricare al suolo ingenti quantità d'acqua e grandine.Gli ultimi aggiornamenti hanno confermato la potenzialità di fenomeni intensi: il pericolo più grosso, con questo genere di configurazioni, è quello della stazionarietà dei temporali che, nella fattispecie, potrebbero insistere per diverse ore sulle medesime zone nelle giornate di Martedì 17 e Mercoledì 18 Ottobre.

LE ZONE COINVOLTE



Particolarmente a rischio saranno, oltre alla Liguria, tutte le regioni tirreniche: Toscana, Lazio, Campania e Calabria dove non escludiamo la possibilità di locali allagamenti. Le piogge interesseranno comunque buone parte del Centro-Nord per quella che possiamo considerare come la prima vera tempesta autunnale.Oltre alle precipitazioni è lecito attendersi anche di un drastico calo delle temperature dopo il folle caldo fuori stagione che si è registrato nelle ultime settimane, soprattutto sulle regioni centro-settentrionali. E non è finita qui, tra Giovedì 19 e Venerdì 20 un secondo impulso instabile potrebbe interessare le nostre regioni settentrionali, provocando ulteriori piogge e temporali, nonché le prime nevicate sull'arco alpino.Su questa svolta meteo è intervenuto anche Antonio Sanò, fondatore del sito www.iLMeteo.it al quale abbiamo chiesto quando arriverà il vero Autunno.E' confermato che sta per arrivare l’Autunno e il suo ingresso non sarà certo indolore. Dalla prossima settimana un vortice ciclonico raggiungerà l’Italia provocando un’intensa ondata di maltempo.

Come evolverà la situazione nei prossimi giorni? Nei prossimi giorni l’anticiclone africano continuerà a proteggere l’Italia garantendo un’atmosfera stabile su tutte le regioni. Il cielo sarà prevalentemente sereno e soltanto in Liguria, sull’alta Toscana e sul Triveneto la nuvolosità potrà essere più presente, talvolta anche con un cielo molto nuvoloso o addirittura coperto. Non mancheranno alcune nebbie, soprattutto sulle pianure di Veneto ed Emilia Romagna. Questa situazione cambierà radicalmente nel corso del weekend.

Nel weekend cosa succederà? Le correnti instabili atlantiche acquisteranno sempre più vigore e riusciranno a scalzare lo strapotere dell’anticiclone che sarà costretto ad abbassarsi di latitudine. Nel corso del fine settimana l’aria più instabile porterà le prime piogge al Nordovest e poi sul Triveneto, localmente sull’alta Toscana, ma sarà dalla prossima settimana che il guasto del tempo si farà più marcato.

Quindi segniamo la prossima settimana come data del cambio di stagione? Sì, un ciclone nato sull’oceano Atlantico punterà la Spagna e raggiungerà in poco tempo l’Italia tra Lunedì 16 e Martedì 17. Il vortice sarà alimentato da aria più fresca in quota e sospinto da impetuosi venti di Libeccio e di Scirocco. Piogge via via più abbondanti e sotto forma di nubifragio si abbatteranno su Toscana, Lazio, Liguria per poi estendersi a gran parte del Paese.