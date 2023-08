Meteo, ultime ore di fresco: poi tornano caldo e alte temperature

Meteo settimana, il ciclone Poppea lascerà l'Italia e porterà con sé le piogge. A breve tornano a salire le temperature

Dopo aver flagellato molte regioni italiane con nubifragi, allagamenti, frane e colate di fango, dopo aver provocato una rarissima acqua alta a Venezia e dopo aver fatto tornare la neve sulle Alpi, il ciclone Poppea ora si sposterà ulteriormente verso la Penisola Balcanica ed entro giovedì 31 avrà abbandonato l’Italia. Dopo di lui tornerà l’alta pressione che garantirà un periodo più stabile, soleggiato e con temperature di nuovo in aumento.

Lorenzo Tedici, meteorologo del sito www.iLMeteo.it avvisa che il transito di Poppea verso i Balcani non sarà di certo indolore, infatti nella giornata odierna il maltempo si concentrerà soprattutto sulle regioni centrali con Toscana, Lazio, Umbria, Marche e Abruzzo a rischio acquazzoni e locali grandinate alternati e seguiti da pause asciutte e schiarite soleggiate. Le precipitazioni inoltre abbandoneranno il nordest italiano con gli ultimi rovesci sul Friuli Venezia Giulia, in Romagna e lungo le coste venete. Infine qualche temporale potrebbe scoppiare pure al Sud, specialmente in Campania e sulla Calabria tirrenica. Il tempo si sarà già stabilizzato al Nordovest e in Sardegna dove saranno presenti generose schiarite soleggiate.

Meteo settimana: a breve torna il caldo, ecco dove

Successivamente tornerà protagonista l’alta pressione che, nel corso del weekend, acquisterà addirittura connotati africani. Da giovedì quindi il sole tornerà quasi prevalente su tutte le regioni con le temperature che così potranno aumentare nuovamente.

Dopo il drastico calo dei valori massimi e da stasera anche di quelli minimi, le temperature torneranno gradualmente a crescere, tornando in media con il periodo. Questo significa che tornerà sì a far caldo, ma non in maniera eccessiva. Infatti i valori termici di giorno a fatica saliranno sopra i 30°C, una cifra che potrà essere superata solo su Toscana, Lazio e al Sud nel corso del weekend.

NEL DETTAGLIO