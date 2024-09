Meteo weekend, ciclone porta l'autunno al Centro-Nord. Attenti agli eventi estremi

Meteo weekend, rischio nubifragi: ecco dove



Meteo weekend: ci sono importanti novità per Sabato 7 e Domenica 8 Settembre. Vediamo che cosa scrive il sito internet www.ilmeteo.it.

Dal Nord Europa si avvicinerà molto rapidamente una vasta area depressionaria che darà il via a una fase di diffuso maltempo che entrerà nel vivo in realtà già da Giovedì 5 Settembre, con effetti che si protrarranno per tutto il fine settimana. Le correnti decisamente instabili e fresche in ingresso sul bacino del Mediterraneo provocheranno la formazione di vortice ciclonico che, richiamando intense e umide correnti meridionali, andrà ad esaltare i contrasti tra masse d'aria diverse. Si formerà per la prima volta una classica configurazione autunnale in grado di portare piogge abbondanti e un deciso calo delle temperature, specie nei valori massimi.

Secondo gli ultimi aggiornamenti, andrà prestata massima attenzione inizialmente tra il pomeriggio e la serata di Sabato 7 Settembre ad iniziare dal Nord Ovest e dai settori tirrenici di Toscana e Lazio; il peggioramento poi si estenderà rapidamente a tutto il Nord nel corso della notte con serio rischio di nubifragi in Liguria, Lombardia e Veneto quando potrebbero cadere fino ad oltre 100 litri di acqua per metro quadrato in poco tempo.

E non è finita qui: nel corso di Domenica 8 Settembre il maltempo insisterà ancora su buona parte del Centro-Nord e sulle due Isole Maggiori. Anche le temperature sono previste in brusco calo, specie rispetto all'ultimo periodo, e faticheranno a salire oltre i 22-24°C, quanto meno al Centro-Nord.

Discorso diverso per il Sud dove avremo un discreto soleggiamento con valori termici sopra media e tipicamente estivi grazie agli intensi venti dai quadranti meridionali.