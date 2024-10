Meteo weekend, sabato pessimo poi un colpo di scena da domenica

Meteo weekend, doppia faccia...



Meteo weekend: ci sono importanti novità per Sabato 5 e Domenica 6 Ottobre. Vediamo che cosa scrive il sito internet www.ilmeteo.it.

Dopo il transito di una perturbazione atlantica, attesa tra Giovedì 3 e Venerdì 4 Ottobre, la prima parte del fine settimana vedrà ancora un contesto meteo incerto, quanto meno su parte del nostro Paese.

Sabato 5 Ottobre, infatti, gli strascichi del fronte depressionario produrranno ancora conseguenze, soprattutto sulle regioni centrali adriatiche e al Sud, con piogge irregolari e ancora con il rischio di qualche grandinata a livello locale, a causa dei forti contrasti tra masse d'aria diverse che si verranno a creare proprio sul nostro Paese.

Nessun problema invece per il Nord, dove il sopraggiungere di venti più freschi dai quadranti nord-occidentali spazzerà via le nubi garantendo un tempo soleggiato per tutta la giornata. Ultime piogge su parte dell'Italia.

Ma veniamo alla novità, prevista da Domenica 6 Ottobre quando avrà luogo una rimonta in grande stile dell'alta pressione: dopo le piogge spazio dunque ad una maggiore stabilità con tanto sole su buona parte delle regioni. Le temperature si manterranno piuttosto frizzanti, a causa di una ventilazione dai quadranti settentrionali con valori intorno ai 18-20°C nelle principali città. Da segnalare il rischio di qualche locale precipitazione solamente su Puglia, Calabria e Sicilia tirrenica.