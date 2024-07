Meteo weekend, caldo con punte fino a 40 gradi. Ecco dove

Sarà un weekend da impazzire: per Sabato 13 e Domenica 14 ci attendono temperature davvero anomale su molte regioni; ma attenzione, ci saranno anche alcuni temporali. Lo scrive il sito internet www.ilmeteo.it.

L'Italia è attualmente intrappolata da un vastissimo campo di alta pressione di origine africana che sta favorendo una diffusa stabilità atmosferica, ma soprattutto un deciso aumento dei valori termici e non solo durante le ore centrali della giornata: sono tornate infatti anche le famigerate "notti tropicali", ovvero quelle notti in cui la temperatura non scende mai sotto i 20°C.

Sabato 13 Luglio ci aspettiamo tanto sole da Nord a Sud, con temperature ben oltre le medie climatiche attese in questo periodo dell'anno, con punte massime tra i 32 e i 36°C al Centro-Nord, ed oltre i 38-40°C in Puglia e sulle due Isole Maggiori.

Nonostante il calore africano sarà il grande protagonista della giornata, nel pomeriggio aumenterà il rischio temporalesco, in particolare sulle Alpi.

Vista la tanta energia potenziale in gioco (alti tassi di umidità nei bassi strati dell'atmosfera) si verranno a creare le condizioni ideali per lo sviluppo di imponenti celle temporalesche in grado di scatenare forti raffiche di vento e grandinate a carattere irregolare.

Anche quella di Domenica 14 Luglio sarà una giornata rovente, tra l'altro caratterizzata da un tempo stabile e soleggiato su tutto il Paese, come non capita da diverso tempo; ultimamente, infatti, le regioni del Nord si sono trovate a fronteggiare degli insidiosi temporali che localmente hanno provocato non pochi disagi.

Insomma, questa volta spazio al gran caldo, è in arrivo una potente ondata di calore che ci terrà compagnia verosimilmente fino alla conclusione di Luglio.