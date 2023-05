Meteo weekend, nuovo ciclone: in arrivo piogge forti, vento e grandine

Meteo weekend, non si arresta l'ondata di maltempo sull'Italia



Con l'ultimo aggiornamento meteo arriva una notizia importante in vista del prossimo weekend. La formazione di un ennesimo ciclone, scrive www.ilmeteo.it, provocherà infatti una nuova ondata di maltempo da non sottovalutare, con effetti proprio tra Sabato 20 e Domenica 21 Maggio. Sul comparto Nord europeo è tutt'ora presente una vasta depressione che continua a pilotare masse d'aria fredde verso il bacino del Mediterraneo. Le correnti instabili proseguiranno il loro viaggio anche nei prossimi giorni, almeno fino all'avvio del weekend, fino ad "agganciare" un'area di bassa pressione in risalita dal Nord Africa, dandogli così nuova forza e vigore: nel concreto, come possiamo vedere dalla mappa qui sotto, rischia di prender vita un altro insidioso ciclone mediterraneo (indicato con la lettera "B").









Manca ancora un po' di tempo e come facciamo sempre in questi casi, invitiamo alla prudenza, ma i segnali che arrivano dai modelli matematici paiono piuttosto concordi: il maltempo potrebbe tornare a ruggire sul nostro Paese già da Sabato 20 Maggio con tante piogge e temporali, specie al Centro-Nord e sulla Sardegna.

Vista la tanta energia potenziale in gioco (mari già caldi per il periodo, forti contrasti termici e tanta umidità nei bassi strati), non sono da escludere eventi meteo estremi come grandinate, nubifragi e violente raffiche di vento.

Anche la giornata di Domenica 21 potrebbe risultare almeno in parte compromessa con la possibilità più che concreta di rovesci temporaleschi, specie sul versante centrale tirrenico e sulle due Isole Maggiori.

Per i dettagli e le zone maggiormente coinvolte da questa ennesima ondata di maltempo avremo modo di tornare nei nostri prossimi approfondimenti.