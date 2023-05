Maltempo Emilia Romagna, gente disperata. Fango e morte: "Dov'è mia mamma?"

Maltempo Emilia Romagna, telefoni fuori uso. Persone nel fango

Il maltempo in Emilia Romagna ha provocato la straordinaria esondazione di tutti i fiumi, questo ha messo letteralmente in ginocchio la Regione. Il presidente Bonaccini non ha esitato a definire questo evento un secondo terremoto. Il bilancio è tragico, nove morti nel fango e 13mila persone evacuate. I telefoni sono fuori uso e si susseguono gli appelli disperati: "Dov'è mia madre?", chiede un bimbo ai soccorritori. Bruce Springsteen però va controcorrente e nonostante gli inevitabili disagi conferma il concerto a Ferrara di oggi e scoppia la polemica: "Annulla tutto. Come ci arriviamo?". I dirigenti dell'Emilia Romagna però si preparano a rimboccarsi le maniche un'altra volta e ripartire. Bonaccini: "L'unica cosa irreparabile sono le nove vittime. Il resto saremo in grado di recuperarlo e di ricostruirlo come abbiamo sempre fatto".

Il presidente ha voluto ringraziare le autorità: "Questa mattina ha chiamato il presidente della Repubblica, in collegamento addirittura dal Giappone la presidente del consiglio Giorgio Meloni - ha detto Bonaccini - collegato da Roma il ministro della protezione civile Musumeci, il sottosegretario Mantovano, il ministro Salvini, il ministro Lollobrigida, adesso la ministra Bernini: oggi pomeriggio ci sarà un incontro tra i ministri che più hanno afferenza. Calderone, Lollobrigida e altri sono già al lavoro e per le le imprese, per alcuni adempimenti di sospensione dei mutui è quello che riguarda della fiscalità. Ringrazio tantissimo sia del ministro Piantedosi che il viceministro Bignami per la presenza: abbiamo appena terminato, poi faranno un punto con tutto il sistema di protezione civile nazionale, vigili del fuoco, esercito, forze dell'ordine, prefettura , che ringrazio". I danni sono ancora impossibile da quantificare, ma se 15 giorni fa sono stati calcolati in 2 miliardi ora si tratta almeno del triplo.