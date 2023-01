Meteo, svolta dal weekend. Fronte freddo sull'Italia. Cambia tutto. Neve

Meteo, freddo dal weekend e neve



Dall'ultimo aggiornamento de www.ilmeteo.it sono emerse delle importanti novità in vista del prossimo weekend. Si conferma un cambio di scenario con effetti su molte regioni proprio tra Sabato 14 e Domenica 15 Gennaio.

Nei prossimi giorni l'anticiclone proverà in realtà a riconquistare lo spazio perduto, distendendosi sul bacino del Mediterraneo, garantendo così una maggiore stabilità atmosferica almeno fino a Sabato 14. La presenza dell'alta pressione non avrà conseguenze univoche ovunque: si tradurrà, in primo luogo, in una fase più soleggiata su buona parte del Centro-Sud con temperature nuovamente sopra la media. Al Nord, invece, stabilità e assenza di vento favoriranno il ritorno delle nebbie in pianura con valori termici che continuerebbero a rimanere piuttosto bassi anche durante il giorno (specie in caso di persistenza dello strato nebbioso).

Tuttavia, ed è questa la novità, l'alta pressione non riuscirà a "proteggere" tutto il nostro Paese per molto e sarà costretta a soccombere nel corso del prossimo fine settimana. Da Domenica 15, infatti, l'avvicinamento di una depressione in discesa dal Nord Europa riuscirà a far breccia nell'anticiclone a partire dalle nostre regioni settentrionali: la cartina qui sotto mette bene in evidenza il fronte perturbato e freddo mentre si appresta ad irrompere sull'Italia. Fronte freddo in discesa dal Nord Europa in arrivo sul Nord Italia da Domenica 15. Nel caso in cui questa tendenza venisse confermata, è lecito attendersi un rapido aumento della nuvolosità al Nord, specie nella seconda parte della giornata, con piogge su Liguria, Lombardia, Veneto, Emilia Romagna, Friuli Venezia Giulia e Toscana. Considerato che ci sarà anche un calo delle temperature, tornerà qualche fiocco di neve sulle Alpi intorno agli 8/900 metri di quota (su questo avremo modo di essere più precisi nei prossimi giorni, tutto dipenderà dalla traiettoria delle correnti fredde). Piogge sono previste anche sulla Toscana settentrionale, sospinte dai venti di Libeccio.

Discorso diverso invece per il resto del Centro, per il Sud e per le Isole Maggiori dove ci saranno ancora ampi spazi soleggiati e valori termici più che gradevoli per il periodo.