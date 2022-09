Meteo weekend: pioggie, temporali e nubifragi. MA IL CALDO AFRICANO...

Meteo weekend maltempo al Nord, sole e caldo al Sud. Previsioni

Meteo weekend: Italia spaccata in due: pioggia al Nord e bel tempo e caldo al Sud. Questo in sintesi. Ma andiamo a vedere i dettagli dei prossimi giorni. Bel tempo e sole con 15°C in Islanda, maltempo eccezionale verso le Isole Britanniche e caldo africano verso l’estremo Sud Italiano.

Questa la sintesi del meteo previsto durante i prossimi giorni con una configurazione sinottica straordinaria: la spinta dell’Anticiclone delle Azzorre verso la Groenlandia e l’Islanda (fino al Circolo Polare Artico) farà sprofondare verso Sud il ‘Ciclone d’Islanda’ che si fermerà sul Regno Unito per almeno una settimana.

Una situazione abbastanza rara con una bassa pressione profonda e decisamente molto stazionaria: la ‘trottola del maltempo’ sembra infatti voler girare per numerosi giorni, ferma su se stessa, intorno ad un minimo ciclonico centrato 200 km ad Ovest di Cork, Irlanda.

Sono previste successive tempeste verso l’Irlanda, intensi venti di burrasca meridionali con rovesci forti e frequenti verso Inghilterra, Galles e Scozia.

Solo dalla metà della prossima settimana il ciclone irlandese si muoverà verso Est e potrebbe cambiare un po’ lo scenario europeo.

(da ilmeteo.it)



Introduciamo questo meteo europeo in quanto l’Italia sarà interessata in parte da questo Ciclone Irlandese, con le condizioni generali che però saranno determinate dalla trottola sul Regno Unito.

Antonio Sanò, Direttore e Fondatore del sito iLMeteo.it, indica infatti che il ‘motore perturbato irlandese’ invierà impulsi instabili verso il Centro-Nord Italia durante il weekend con la prima perturbazione atlantica autunnale.

Avremo dei temporali sparsi durante il sabato specie al Nord-Ovest e sulla fascia tirrenica, la domenica più probabili al Centro: trattandosi di temporali non mancheranno ampi momenti soleggiati in un weekend che sarà comunque piuttosto variabile; solo al Sud il tempo sarà stabile, soleggiato e con caldo in aumento.

Infatti, lo stesso motore perturbato, la stessa trottola ciclonica del Regno Unito, richiamerà, da domenica, correnti calde algerine verso l’Italia, ad iniziare dal Sud ma in estensione a tutta la Penisola durante la prossima settimana.

Meteo previsioni: caldo africano non abdica (soprattutto al Sud)

In sintesi, nel weekend, il ciclone irlandese spingerà aria umida atlantica verso il Centro-Nord italiano in un contesto di variabilità perturbata, da lunedì 5 settembre invece trascinerà aria calda africana su tutta l’Italia: sono attesi picchi di 37-39°C in Sicilia, 35°C anche verso il resto del Sud e 33-34°C al Centro. Anche al Nord le temperature torneranno a salire, ma ormai le ore di luce sono diminuite ed il riscaldamento diurno risulterà più contenuto.

Tuttavia, nonostante il sole tramonti verso le 19.30 in Sicilia, non si escludono 40°C all’ombra nelle zone interne tra Siracusa, Enna e Palermo: sono tornate le mezze stagioni, ma non per tutti.

Meteo previsioni weekend Italia

Meteo previsioni venerdì 2 settembre 2022. Al nord: soleggiato, dal pomeriggio peggiora in Piemonte. Al centro: nubi irregolari. Al sud: a tratti nuvoloso.

Meteo previsioni sabato 3 settembre 2022. Al nord: piogge e temporali specie al Nord-Ovest, in serata anche al Nordest. Al centro: peggiora su Toscana, Umbria e Marche, in nottata anche sul Lazio. Al sud: soleggiato con caldo in aumento.

Meteo previsioni domenica 4 settembre 2022. Al nord: nebbie al mattino in Val Padana, poi in prevalenza soleggiato. Al centro: piogge forti sulle tirreniche, variabile altrove. Al sud: instabile su Campania e Appennini.

Meteo Tendenza prossimi giorni

Inizio della nuova settimana con sole quasi ovunque; caldo africano all’estremo Sud con 37-39°C e caldo in aumento anche al Centro-Nord.