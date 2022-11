Meteo, neve a bassa quota. E' tutto confermato, svolta inattesa

Addio estate, arrivano freddo e neve



Torna la neve sulle montagne italiane. Il maltempo sta per far la sua ricomparsa sull'Italia e oltre ad essere attesa la pioggia, in qualche caso anche abbondante, stavolta arriverà pure la neve; gli ultimi aggiornamenti hanno appena confermato tutto, anche le tempistiche di questa svolta autunnale.

Analizzando il quadro sinottico europeo - scrive www.ilmeteo.it - possiamo vedere come da Giovedì 3 Novembre le condizioni meteo sono previste in peggioramento a causa dell'ingresso di correnti via via più fredde ed instabili di origine Polare.Oltre alle piogge, grazie ad un cospicuo calo delle temperature, tornerà anche la neve in montagna, soprattutto sulle Alpi.Come mostra le nostra cartina qui sotto, tra Giovedì 3 e Venerdì 4 i fiocchi bianchi si faranno vedere fin verso i 1500 metri di quota, localmente anche a quote inferiori, specie su Valle d'Aosta, Piemonte, Valtellina, Trentino Alto Adige e Dolomiti bellunesi.Il colore viola indica la possibilità di accumuli fino a 40 cm entro la fine dell'evento. Sopra i 2000 metri di quota si potrebbero registrare accumuli anche superiori. Località come Breuil Cervinia (AO), Livigno (SO) e Solda (BZ) sono pronte a tingersi di bianco con l'arrivo della dama bianca dopo un lungo periodo siccitoso e caldo.