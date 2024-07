Microsoft down, la colpa è di un bug dell'antivirus Crowdstrike. Effetti devastanti su aerei, banche e mercati

Microsoft, pc bloccati e mercati in subbuglio: un aggiornamento difettoso di Crowdstrike causa il caos

Un'ondata di caos si è abbattuta sul mondo intero: aziende paralizzate, mercati finanziari in preda al panico, media in subbuglio, trasporti e servizi essenziali completamente bloccati. Questo è il devastante scenario causato dai guasti informatici che hanno colpito Microsoft, provocando un fenomeno già noto come "Microsoft down". Ma diversamente da quanto si pensi non si tratta di un attacco hacker, bensì, dietro questa catastrofe informatica c'è l'aggiornamento software di Crowdstrike, un programma di cybersicurezza di terze parti usato da innumerevoli aziende e amministrazioni per proteggersi da attacchi informatici.

Un banale errore di configurazione, tale da far sì che il software non si aggiornasse correttamente e mandasse in tilt interi settori. Le prime segnalazio sono arrivate dall'Australia mentre era ancora notte fonda in Europa; poi nella mattinata anche le aziende europee hanno iniziato a denunciare il blocco dei computer e delle loro operazioni. Sky News ha addirittura dovuto sospendere la trasmissione dei suoi notiziari, mentre Ryanair si ritrovava ad affrontare gravi difficoltà con le partenze dei voli. Microsoft ha poi dichiarato ufficialmente che il problema riguardava la capacità degli utenti di accedere a varie applicazioni e servizi Microsoft 365, escludendo l'ipotesi di un attacco hacker. Intanto, il disastro informatico continuava a mietere vittime in tutto il mondo, impattando in primis i mercati, già nervosi e altalenanti all'alba della riconferma di Ursula von der Leyen alla presidenza della Commissione europea e al mancato taglio dei tassi da parte della Bce.

A soffrire particolarmente il listino di Londra (-0,53%), travolto da gravi interruzioni che hanno paralizzato la piattaforma di scambi. Ma il crollo più vertiginoso l'ha subito Crowdstrike nei mercati pre-apertura di Wall Street: il titolo della società di sicurezza informatica è crollato fino al 20%, per poi stabilizzarsi con una perdita del 15,9%. E nemmeno Microsoft è rimasto immune al caos, subendo una perdita iniziale del 2,8% che ora si attesta all'1%.