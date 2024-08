Milano: pestata ripetutamente, donna accoltella il compagno violento

Una notte di terrore si è consumata a Milano tra domenica e lunedì, quando una giovane colombiana di 22 anni ha chiamato la polizia alle prime luci dell’alba. La ragazza ha riferito di essere stata brutalmente aggredita dal suo fidanzato, un 22enne marocchino, che l'ha colpita ripetutamente con calci e pugni alla testa. Per difendersi, la giovane ha impugnato un coltello e lo ha ferito a una gamba.

Emerso un passato di abusi dopo l'arresto

Dopo la chiamata, la polizia è intervenuta prontamente, accompagnando il ragazzo ferito al Policlinico, dove è stato curato e dimesso con una prognosi di 15 giorni. Successivamente, è stato arrestato con l’accusa di maltrattamenti in famiglia. La giovane donna, che ha confessato agli agenti di aver subito altre aggressioni in passato senza mai denunciarle, è stata a sua volta denunciata per lesioni personali.