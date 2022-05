Appalti truccati in servizi ristorazione,11 arresti nel Milanese

Undici persone sono state arrestate (tre in carcere, otto ai domiciliari) per corruzione negli appalti di ristorazione e pulizie in luoghi come scuole, istituti per anziani e uffici pubblici. Tra di loro, anche il vicesindaco del Comune di Mediglia, in provincia di Milano, Paolo Bianchi.

Tangenti in forma rateizzata



Lo schema messo in piedi dagli indagati - stando all'accusa - partiva dall'acquisizione, a pagamento, di informazioni privilegiate da figure compiacenti operanti all'interno delle commissioni giudicatrici o delle diverse stazioni appaltanti che servivano ad impostare bandi di gara personalizzati, costruiti su misura per l'azienda da favorire. Dagli accertamenti svolti dagli investigatori delle Fiamme Gialle e' emerso poi come il pagamento della "tangente" avvenisse attraverso la devoluzione di valore o di somme di denaro in forma rateizzata per tutta la durata della fornitura.

Una bicicletta da corsa in cambio di una gara del valore di 300mila euro

Nel corso delle indagini sono state documentate, tra le altre cose, le fasi della consegna di una bicicletta professionale da corsa da 3mila euro in favore di un pubblico dipendente corrotto per l'aggiudicazione di una gara del valore di 300mila euro. Gli indagati, inoltre, per garantire l'adempimento della fornitura dei servizi stipulavano con persone compiacenti incarichi di consulenza per il controllo qualita' all'interno della catena di somministrazione dei pasti. In questo modo, qualora l'azienda favorita avesse ritardato la consegna delle somme pattuite, sarebbero intervenuti con l'irrogazione di sanzioni pecuniarie contrattualmente previste, giungendo fino alla risoluzione del rapporto di fornitura, nel caso in cui il flusso di denaro illecito si fosse interrotto.

Leggi anche: