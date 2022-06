Incidente mortale su lavoro a Mantova. Attorno alle 9.30, in via Salarini, un operaio è caduto dal ponteggio di un cantiere, riportando traumi multipli. Ai soccorsi arrivati sul posto non è rimasto che constatare il decesso. La dinamica dell'incidente è al vaglio delle forze dell'ordine.

Leggi anche: