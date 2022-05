Como, polemica hot tra Doha e Calenda: "Io discriminata"

Doha Zaghi: "Accetto di non essere più candidata ma ci sono rimasta male"

Dovrà rinunciare a candidarsi alle prossime elezioni comunali di Como, Doha Zaghi, in arte "Lady Demonique", professione "mistress", la quale avrebbe dovuto essere inserita, indicata da Azione, nella lista di "Agenda Como 2030", movimento che sostiene la candidata sindaco del centrosinistra Barbara Minghetti. "Non ci sono le condizioni per presentare la candidatura", hanno fatto sapere, in un comunicato, i dirigenti lariani di Azione, il partito di Carlo Calenda. "Non c'è alcun giudizio morale ma semplicemente la presa d'atto di una indicazione inopportuna e di un contesto non favorevole" si legge nella nota.

Lady Demonique: "Ci sono dei video in cui bestemmio ma non è incompatibile con la politica"

"Gli uomini che mi contattano si fanno sottomettere alle mie volonta', con queste persone io giro dei video che pubblico su dei portali a luci rosse, possiamo definirli anche porno. Ed e' vero che ci sono anche dei video blasfemi", ammette. "Diciamo che ci sono dei video in cui bestemmio. Nella performance, se mi viene chiesto di fare un video che comprende anche della blasfemia, non mi rifiuto di farlo" ma questo per lei non e' incompatibile con la politica. "No, perche' dovrebbe, essere una dominatrice non esclude avere dell' interesse politico. Mi sono sempre interessata alla politica, mi ritengo di centrosinistra ma so guardare anche a destra". Tra i suoi clienti ci sono mai stati dei politici? "Si, ci sono anche politici che vengono a farsi dominare da me, sono piu' di destra che di sinistra", conclude.

