Como, scoperti 17 lavoratori in nero e due irregolari

Le Fiamme Gialle di Como, nei giorni scorsi, hanno scoperto 17 lavoratori impiegati in "nero" e 2 lavoratori irregolari.I Finanzieri della Compagnia di Olgiate Comasco hanno scoperto, in tre pizzerie, una nel comune di Villa Guardia (CO) e due nel comune di Olgiate Comasco (CO), due soggetti di nazionalità italiana, due di nazionalità pakistana, uno di nazionalità egiziana e uno di nazionalità albanese intenti a prestare la propria opera "in nero".

Scoperti lavoratori "in nero" anche ad Appiano Gentile e Villa Guardia

Mentre, in un bar ad Appiano Gentile (CO), hanno trovato altri due lavoratori italiani e uno rumeno in "nero". Infine, in una gelateria sempre a Villa Guardia (CO), è stato scoperto un ulteriore lavoratore di nazionalità italiana in "nero".

