Fontana: "Lamorgese intervenga su caso via Bolla"

"Ci sono dei fenomeni che rischiano di scappare di mano. Dato che noi sappiamo quali possono essere le conseguenze, ne ho parlato col sindaco Sala che condivide questa impostazione, chiediamo che il ministro degli Interni intervenga in maniera decisa per cercare da un lato di stroncare queste illegalità e dall'altro lato di creare le condizioni per una migliore inclusione di una parte sociale che evidentemente si ritiene esclusa". A dirlo e' il presidente della Regione Lombardia, Attilio Fontana, rispondendo a una domanda sui disordini avvenuti in via Bolla a Milano.

Attilio Fontana: "Bisogna mettere mano al problema dell'ordine pubblico"

"Bisogna fare - aggiunge il governatore - quello che diciamo da tempo: mettere mano in maniera seria e determinata al problema dell'ordine pubblico. Mi sembra che gli episodi che si sono verificati, il primo dell'anno in piazza Duomo, sui treni al ritorno dal Lago di Garda e adesso in via Bolla, dimostrino di un ordine pubblico che sta creando molte preoccupazioni". Fontana quindi conclude: "Stiamo cercando disperatamente di liberare dagli abusivi le case popolari, ma non riusciamo ad avere i supporti necessari per realizzare gli sgomberi: se non c'e' la polizia, se non c'e' la polizia locale, se non c'e' chi puo' sovrintendere, se poi il Comune non interviene a trovare valide soluzioni attraverso i servizi sociali, e' chiaro che i problemi rimangono".

