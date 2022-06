Garavaglia: "Salone del Mobile possibile grazie a lavoro scorso anno"

"Eventi di questo livello che attirano turismo di qualità sono oggi possibili grazie al grande lavoro avviato lo scorso anno. Quando ci siamo battuti per far svolgere il Salone: un traino per tutto il settore fieristico, che muove un giro d'affari da 12 miliardi". A sottolinearlo il ministro del Turismo, Massimo Garavaglia, che ieri ha visitato il Salone del Mobile alla Fiera di Milano.

Il ministro: "Voglio ringraziare la Fiera di Milano e tutti gli organizzatori"

"Voglio sottolineare l'attivita' svolta dal ministero del Turismo presso la Commissione europea - ha proseguito il ministro - che ha autorizzato, in deroga al regime degli aiuti di Stato, interventi per 450 milioni a sostegno dell'intero comparto. Infine - ha concluso Garavaglia - voglio ringraziare la Fiera di Milano e tutti gli organizzatori per aver dato vita ad un'edizione fantastica del Salone del Mobile"

