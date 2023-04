Giungi (Pd): "Area La Maura polmone verde, no al nuovo stadio del Milan"

La Maura è un ex pista del trotto e uno dei pochi polmoni verdi rimasti nella città di Milano. Fa parte del Parco Sud ed è ambientalmente vincolata, anche ottenere l'autorizzazione per costruirci un campo da tennis sarebbe molto difficile. E allora vorrei capire che tipo di progetto relativo alla costruzione di uno stadio da 70mila (con relativi parcheggi e annessi e connessi) potrebbe essere compatibile con una simile area. Forse uno stadio verticale? Oppure uno a scomparsa sotterranea? O uno sospeso nell'aria? Penso che sia arrivata l'ora di dire che lì uno stadio non può starci. Punto". Così Alessandro Giungi, consigliere comunale del Pd e presidente della commissione commissione Olimpiadi e Paralimpiadi Milano Cortina 2026