Sondaggi, numeri clamorosi dopo il Friuli. E' cambiato tutto. Ecco i dati

La proiezione nazionale del voto in Friuli. Tonfo del M5S annientato dai No Vax

Le elezioni regionali in Friuli-Venezia Giulia sono state sì un evento locale, ma è innegabile che i loro risultati abbiano anche il valore di un test su scala più ampia. In altre parole, ci possono dire qualcosa di come stanno evolvendo i rapporti dimensionali fra le principali forze politiche. Il punto è che estrapolare delle tendenze o delle indicazioni generali a partire dal voto di una regione piccola e con un’identità culturale ben caratterizzata, è un’operazione non facile e soggetta a notevoli margini di errore. Se, comunque, ci si vuole provare, a mio parere il quadro emergente è il seguente (prendendo come base di comparazione i risultati delle elezioni politiche 2022).

A centrodestra, è avvenuto un ribilanciamento fra Lega e FdI. La prima è cresciuta, il secondo si è ridimensionato. Su scala nazionale potremmo avere una Lega in corsa verso il 12 per cento, e Fratelli d’Italia in lenta erosione attorno al 24 per cento. Risulta invece stabile Forza Italia, al 7 per cento circa. Il totale del “tridente” di centrodestra farebbe dunque circa il 43%. Ma alla sua destra potrebbe esserci lo spazio per un ipotetico nuovo partito di “scontenti” appunto di destra, capace di veleggiare attorno al 5%.

A sinistra, il Pd appare in lieve flessione, su base nazionale potrebbe fare il 17 per cento. Anche l’alleanza Verdi più Sinistra non sembra andare oltre il suo tradizionale 3-4 per cento. Avremmo dunque un centrosinistra a poco più del 20 per cento, in attesa di un “effetto Schlein” che ancora non si è manifestato. Quanto ai Cinque Stelle, il Movimento si mostrerebbe in flessione rispetto alle politiche del 2022, con una consistenza elettorale non superiore al 13-14 per cento. Per finire, pure il Terzo polo formato da Renzi, Calenda e +Europa nell’insieme si mostra deludente, e non farebbe più del 6%.