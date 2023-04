Trionfo in Friuli con Fedriga, la vittoria che rinsalda il governo Meloni

Friuli Venezia Giulia, così il centrodestra è tornato ad essere unito

Il clamoroso trionfo di Massimiliano Fedriga alle elezioni regionali in Friuli, ha diversi risvolti da analizzare e certamente può fornire alcune risposte necessarie per cercare di fare un pò di chiarezza anche a livello nazionale. Prima considerazione che sorge naturale guardando al voto espresso dai cittadini friulani e che appare innegabile come i risultati usciti dalle urne, dimostrino che la fiducia nel centrodestra, come qualcuno vorrebbe far credere, non è affatto scemata, anzi semmai il contrario. Certo si dirà il voto locale non può rappresentare un chiaro test nazionale, soprattutto se riferito ad un regione come il Friuli Venezia Giulia, con un decimo di abitanti rispetto per esempio a Lombardia e Lazio, ma se appunto si aggiunge il voto friulano a quello di due mesi fa nelle due suddette regione, ecco allora che il quadro diventa certamente più probante.

La figura di Fedriga, uno dei volti miti della Lega e non sempre in linea con il segretario, e il suo buon governo in questi cinque anni hanno certamente influito molto sul trionfo schiacciante. Il risultato della sua lista è lì a dimostrarlo. Ma allo stesso non si può non definire il risultato della Lega quasi al 19%, poco sopra Fdi, come incoraggiante ( anche se perde 16% rispetto al 2018) soprattutto in riferimento all’armonia che si respira all’interno del governo. E’ chiaro che un nuovo sorpasso del partito della premier ( che guadagna comunque più di 12 punti rispetto a cinque anni fa) avrebbe certamente creato ulteriori mal di pancia nella Lega e soprattutto nel suo segretario, il ministro Salvini. Il fatto che la Lega abbia contenuto lo scomodo alleato, può essere rassicurante per il futuro, soprattutto guardando anche gli ultimi sondaggi a livello nazionale che la vedono in costante crescita.