Friuli, Salvini pigliatutto: vince anche il derby contro la lista Fedriga

Elezioni in Friuli Venezia Giulia, Salvini vince su tutti i fronti. Tonfo dei 5S. I dati

Il dato che emerge da queste elezioni in Friuli Venezia Giulia (affluenza in calo al 45,3% con 502.203 votanti) è un dato per certi versi inaspettato. In soldoni assistiamo al gran ritorno di Matteo Salvini che tutti davano per spacciato e che invece vince su tutti i fronti.

Vediamo quali. Intanto il centro – destra, guidato dalla Lega, sbaraglia completamente il centro – sinistra ed in ispecie la “strana coppia” Schlein – Conte che viene spietatamente annichilito e più che doppiato, 64,2% (7 punti in più rispetto a cinque anni fa) contro il 28,5%.

Poi Salvini vince nel centro – destra perché la Lega (19,2%), primo partito, batte Fratelli d’Italia (18,1%) che comincia a segnare il passo ed infine Salvini vince pure internamente il “derby” contro la lista Fedriga (17,7%), infarcita di big. Forza Italia conferma il trend moderato con un 6,7%. Per il resto si fa notare il Terzo Polo malinconicamente fuori al 3% e i no vax che ottengono il 4,7% con Insieme liberi.