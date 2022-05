Inchiesta Irene Pivetti, pm Milano chiede processo

La procura di Milano ha chiesto il rinvio a giudizio per Irene Pivetti e e altri cinque indagati nell'ambito di un'inchiesta della GdF per frode fiscale e riciclaggio. L'istanza arriva a una decina di giorni di distanza dall'interrogatorio in cui l'ex presidente della Camera, difesa dall'avvocato Filippo Cocco, ha risposto alle domande del pm Giovanni Tarzia, titolare delle indagini coordinate dall'aggiunto Laura Pedio. Un confronto - da quanto appreso - che non ha cambiato la lettura dei fatti dei magistrati che hanno quindi deciso di esercitare l'azione penale.

Isolani Racing Team, debiti per oltre cinque milioni

L'udienza preliminare, la cui data non è ancora stata fissata, sarà celebrata davanti al gup Fabrizio Filice. Stando all'inchiesta del nucleo di polizia economico-finanziaria delle Fiamme gialle, Pivetti avrebbe partecipato a una serie di operazioni commerciali risalenti all'aprile 2016 che avrebbero evitato all'Isolani Racing Team di mettersi in regola con l'Erario con il quale la società era indebitata per oltre cinque milioni di euro. Tra queste l'acquisto di tre Ferrari Gran Turismo del valore di 1,1 milioni di euro e del logo della scuderia. Le auto e il marchio sarebbero poi stati rivenduti a loro volta da societa' riconducibili a Pivetti ad altri soggetti. Sui proventi derivati dalle cessioni sarebbe stata commessa una frode fiscale di circa 4 milioni di euro.

