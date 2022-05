Regionali Lombardia: Sala, spero candidato donna entro l'estate



"Prima mettiamo in campo un candidato o una candidata e meglio è. A meno che ci sia una persona assolutamente conosciuta, allora in quel caso si può arrivare anche tardi, ma siccome abbiamo visto che non c'è, battere a tappeto tutta la Lombardia richiede tempi abbastanza lunghi. Quindi io spero che prima dell'estate si trovi". Così il sindaco di Milano, Giuseppe Sala all'inaugurazione della Civil week.

Sala: "Giusto provare il fronte largo senza i 5 Stelle"

Sala torna poi sul tema del campo largo per essere più competitivi: "Credo che il tentativo del Pd sia quello di tenere insieme tutti. Non so se ci riusciranno ma credo sia giusto provarci. Posso solo dire che io a Milano l'ho fatto, o perlomeno l'ho fatto avendo deciso di non avere i 5 Stelle con me, non per mancanza di rispetto ma perché sarebbe stata un'operazione dell'ultimo momento e non volevo farla. Quindi trovo naturale avere un fronte largo"

