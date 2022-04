Vaccino anti Covid, quarta dose: le prenotazioni in Lombardia

Quarta dose di vaccino anti covid per gli over 80, gli ospiti dei presidi residenziali per anziani e gli over 60 con elevata fragilità: le prentazioni in Lombardia sono partite nella giornata di martedì 12 aprile. A fine giornata erano 2.547 le prenotazioni giunte sul portale della Regione. Delle persone che hanno prenotato 2.397 sono over 80

Quarta dose di vaccino anti Covid: da quando partono le somministrazioni in Lombardia

A dare il via la pubblicazione della determina di Aifa in Gazzetta Ufficiale, da martedì e' possibile prenotare la quarta dose (seconda dose di richiamo booster). Le somministrazioni partono domani, giovedi' 14 aprile e potranno essere somministrate dopo almeno 4 mesi (120 giorni) dalla terza dose (prima dose di richiamo) e, al momento, non e' indicata per i soggetti che abbiano contratto l'infezione da SARS-CoV-2 successivamente alla somministrazione della prima dose di richiamo.

Quarta dose di vaccino: chi può prenotare la somministrazione

I lombardi di eta' pari o superiore a 80 anni, vaccinabili in base al calendario stabilito dal ministero, sono 519.710. La vaccinazione di questa platea e' garantita da 35 hub vaccinali distribuiti su tutto il territorio regionale, 370 farmacie aderenti e 6 cooperative di medici di medicina generale. Coinvolti in questa fase della campagna vaccinale anche 58.000 ospiti delle RSA e 70.231 cittadini con elevata fragilita' motivata da patologie concomitanti/preesistenti di eta' pari o superiore a 60 anni.

Covid: cosa fare per ottenere la quarta dose di vaccino in Lombardia

Tra i cittadini ad elevata fragilita', coloro che sono stati vaccinati con la terza dose all'interno delle Strutture Sanitarie che li hanno in cura potranno essere gia' contattati per la somministrazione della quarta dose dal proprio Centro specialistico di riferimento. In alternativa, possono prenotarsi per la vaccinazione presso uno degli hub vaccinali lombardi, accedendo alla piattaforma di prenotazione regionale. In questo caso, il giorno dell'appuntamento, il paziente deve presentare idonea documentazione sanitaria attestante una delle condizioni di salute indicate sulla circolare ministeriale e i certificati vaccinali relativi alle precedenti somministrazioni.

