Mondo Convenienza nel mirino dell'Antitrust: prodotti difettosi e non conformi

L'Antitrust avvia un'instruttoria sul colosso dell'arredamento low cost. Consegna prodotti danneggiati e montati male

Iris Mobili S.r.l., l'azienda dietro il marchio Mondo Convenienza, è ora al centro di un'ampia indagine condotta dall'Antitrust, a seguito di numerose segnalazioni da parte dei consumatori. Le accuse vanno dall'erogazione di prodotti non conformi e difettosi, all'insoddisfacente assistenza post-vendita.

Le lamentele dei consumatori

Secondo quanto riferito dall'Antitrust, una serie di reclami da parte dei consumatori ha gettato luce su alcune irregolarità da parte del gigante dell'arredamento italiano low cost. Le lamentele riguardano principalmente la qualità dei prodotti consegnati da Mondo Convenienza. I clienti hanno segnalato la ricezione di articoli danneggiati, difettosi, o addirittura differenti da quanto ordinato. Alcuni prodotti, inoltre, sarebbero stati consegnati con pezzi mancanti o con misure errate, rendendo impossibile o comunque difficile l'utilizzo degli stessi.

Un altro aspetto problematico evidenziato riguarda il montaggio dei mobili. Secondo le segnalazioni, molti prodotti non vengono montati correttamente, causando disagi significativi ai clienti e impedendo loro di godere appieno dei loro acquisti.

Assistenza post-vendita e garanzia di conformità

L'Antitrust ha anche sollevato dubbi sull'assistenza post-vendita offerta da Mondo Convenienza. Pare che, nonostante numerose lamentele da parte dei consumatori, l'azienda non abbia fornito una soluzione tempestiva ed adeguata per le problematiche riscontrate dai clienti. Inoltre, sembra che la prestazione della garanzia di conformità sia stata ostacolata in diversi casi, lasciando i consumatori insoddisfatti e in balia dei problemi riscontrati nei loro acquisti.

Al momento i funzionari dell'Autorità dell'Antitrust stanno effettuando un'ispezione presso la sede amministrativa di Iris Mobili S.r.l., con il supporto del Nucleo Speciale Antitrust della Guardia di Finanza. L'indagine dell'Antitrust su Mondo Convenienza sta sollevando importanti questioni sulla qualità dei prodotti e sopratttutto sull'assistenza alla clientela, per far si che i diritti dei consumatori siano rispettati e che le presunte irregolarità vengano trattate in modo adeguato.