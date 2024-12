Morte Chimirri, 4 arresti a Crotone per il pestaggio al poliziotto che uccise il pizzaiolo-tiktoker

Omicidio Chimirri, quattro arresti a Crotone per pestaggio a poliziotto

Quattro persone sono state arrestate alle prime ore del mattino dai carabinieri del Nucleo Investigativo del Reparto Operativo di Crotone, indagate, a vario titolo, per tentato omicidio aggravato, lesioni personali pluriaggravate, resistenza e violenza a un pubblico ufficiale in concorso, porto delle armi o degli oggetti, atti a offendere, in concorso e danneggiamento aggravato.

Si tratta di appartenenti al nucleo familiare di Francesco Chimirri, il pizzaiolo tiktoker deceduto il 7 ottobre scorso, dopo una colluttazione con l'agente di Polizia Giuseppe Sortino, il quale nello scontro esplose al suo indirizzo un colpo di pistola. I quattro sono stati individuati dagli inquirenti quali presunti responsabili del pestaggio ai danni del vice-ispettore.