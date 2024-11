125 Anni di FIAT: mostre e rassegne celebrano la storia dell’iconico brand italiano a Torino

Per celebrare i 125 anni dalla sua fondazione, FIAT dà il via a un ricco programma di eventi a Torino, prima capitale d’Italia e sede del celebre marchio automobilistico.

Due esposizioni e una rassegna raccontano l’evoluzione di FIAT attraverso auto iconiche, opere d’arte, materiali storici e documenti esclusivi. La mostra principale, intitolata 125 VOLTE FIAT. La modernità attraverso l’immaginario FIAT, sarà ospitata dal MAUTO - Museo Nazionale dell’Automobile fino al 4 maggio 2025.

Questa esposizione, curata da Giuliano Sergio in collaborazione con Centro Storico FIAT e Heritage HUB, presenta una selezione di nove tra le vetture più rappresentative del brand, inclusi modelli come la 508 Balilla del 1932, la 500 A Topolino del 1936 e la moderna 500e. L’esposizione offre un viaggio attraverso l’arte, il cinema e il design, esplorando il legame tra FIAT e lo sviluppo industriale, economico e culturale dell’Italia. Accompagnano le vetture opere d’arte, memorabilia e documenti d’archivio, organizzati in otto sezioni tematiche, arricchite da un ciclo di incontri realizzati in collaborazione con l’Università di Torino.

In parallelo alla mostra al MAUTO, l’Heritage Hub ospita la rassegna INSOLITE E SORPRENDENTI FIAT, un’esplorazione dei modelli più inusuali e meno conosciuti della casa torinese. Questa esibizione offre uno sguardo sulle proposte più audaci e innovative di FIAT, che riflettono lo spirito pionieristico del marchio. I visitatori potranno ammirare veicoli come la Fiat 520 degli anni ‘20, la Fiat Scia del 1993, una concept car dal design avveniristico, e la Fiat Vanzic del 1995, tra i primi veicoli elettrici concepiti per la mobilità urbana.

Alcuni modelli iconici, come la Fiat 500 "C" Giardiniera Legno, la versatile 600 Multipla e la Panda Militare Steyr Puch, rappresentano l’impegno di FIAT nel bilanciare praticità e stile per un’ampia gamma di usi. Non mancano esempi che celebrano la cultura pop, come la 500 Barbie Edition e la Uno Turbo Trofeo, accanto alla Panda Jolly e alla Qubo Spiaggina, pensate per chi ama lo stile e il divertimento. La mostra sarà aperta al pubblico il venerdì, sabato e domenica in orari prestabiliti, con prenotazione obbligatoria tramite il sito dedicato.

A completare l’omaggio a FIAT c’è la rassegna presso il Centro Storico FIAT, dove sono esposti materiali inediti selezionati in collaborazione con l’ISMEL, l'Istituto per la Memoria e la Cultura del Lavoro dell'Impresa e dei Diritti Sociali. Un’opportunità unica per scoprire non solo l’evoluzione di FIAT, ma anche l’impatto che il brand ha avuto nella vita sociale e culturale italiana.

Queste mostre rappresentano un tributo alla lunga e innovativa storia di FIAT, che ha segnato il mondo dell’automobile e continua a portare avanti la propria eredità attraverso design, innovazione e passione per le quattro ruote.