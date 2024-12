Ford Youth Academy: una palestra di eccellenza per i tecnici del futuro

La Ford Youth Academy torna per la stagione 2024/25, rinnovando il suo impegno verso i giovani talenti del settore automotive.

Questo progetto formativo di eccellenza, giunto alla sua quarta edizione, si rivolge a studenti e studentesse delle scuole professionali, offrendo loro l’opportunità di entrare in contatto con il mondo del lavoro e con le sfide della mobilità elettrica.

Fabrizio Faltoni, Amministratore Delegato di Ford Italia, ha dichiarato: “La Ford Youth Academy rappresenta il nostro investimento sul futuro. Questo progetto non è solo un’opportunità per i giovani, ma anche una strategia per migliorare i nostri servizi grazie a tecnici altamente specializzati, pronti ad affrontare le sfide dell’innovazione.”

Il programma punta a creare sinergie tra scuole e mondo del lavoro, fornendo agli studenti strumenti pratici per comprendere le tecnologie più avanzate. Dalla gestione dei motori tradizionali ai veicoli elettrici, gli studenti lavorano in team, apprendono direttamente sul campo e ricevono il supporto degli ingegneri Ford Italia.

L’esperienza culmina presso il Ford Campus di Roma, dove oltre cento studenti, provenienti da scuole come l’IIS De Amicis - Cattaneo di Roma e l’IPSIA Dalmazio Birago di Torino, completano il loro percorso con un attestato di partecipazione, una vera e propria carta d’ingresso per il mondo del lavoro.

Il successo della Ford Youth Academy spinge Ford Italia a estendere il programma per il 2025, coinvolgendo nuove scuole e centri di formazione professionale in tutta Italia. Tra i nuovi partecipanti spiccano il CNOS-FAP Salesiani di Fossano (CN) e l’SFP San Gaetano di Vicenza, che si aggiungono a istituti storici come il Settembrini - IIS Maxwell di Milano.

“Per il 2025, vogliamo ampliare la nostra rete e offrire un’opportunità unica a un numero ancora maggiore di giovani,”ha affermato Faltoni. “La formazione è la chiave per guidare la transizione verso un futuro elettrico.”

Il cuore del programma è la preparazione di tecnici capaci di affrontare le sfide della transizione energetica, con competenze sia tradizionali sia innovative. La mobilità elettrica è al centro della mission della Ford Youth Academy, che mira a formare professionisti in grado di guidare il cambiamento verso un futuro più sostenibile.

La Ford Youth Academy non è solo un progetto formativo, ma un esempio concreto dell’impegno di Ford verso il futuro. Investendo nella formazione, Ford dimostra come la sostenibilità e l’innovazione possano andare di pari passo, costruendo una nuova generazione di professionisti appassionati e qualificati.

Con un focus sulla mobilità elettrica, la sostenibilità e l’eccellenza formativa, la Ford Youth Academy si conferma come una scommessa vincente per il settore automotive e per i giovani talenti che ne faranno parte. Un futuro elettrico, che inizia oggi.